“La Sardegna ci chiama e noi risponderemo numerosi”

ALGHERO – “Questo è il nostro momento da adesso inizia la Sardegna dei fatti, la Lega è presente in tutto il territorio regionale e con lei è arrivato il conforto dei ministri Salvini, Giorgetti e Valditara che hanno dimostrato quanto sia importante lo sviluppo del nostro territorio. Noi sardi, stiamo a cuore a chi governa a livello nazionale e la presenza nell’isola dei massimi vertici del nostro partito è importantissima come sostegno nel cammino verso la riconferma. La continuità dell’amministrazione di centro destra regionale è fondamentale,

infatti proprio su questo si poggiano i presupposti per un nuovo corso di attività legislative votate al miglioramento ed al superamento delle criticità più emergenti. Dalle soluzioni si passerà alla nuova concretezza. In questi anni è stato già fatto molto, ma adesso è necessario raggiungere ulteriori obiettivi. Facciamo un ultimo sforzo per convincere tutti che disertare le urne è deleterio, bisogna fare delle scelte, comunque se si vuole cambiare o andare avanti sulla stessa strada e questo non può esistere senza l’espressione del voto. La Sardegna ci chiama e noi rispondiamo numerosi questa è la nostra missione, facciamolo per i nostri giovani che meritano un futuro che non li faccia scappare dalla loro terra, ma che gli sorrida offrendo una vita di successi e benessere collettivo. Siamo pronti per riconfermare la regione migliore. Domenica approfittiamo delle belle giornate che anticipano la primavera per uscire a votare, sarà una giornata di festa un momento importante per essere presenti”.

La Segretaria Cittadina Dott.ssa Monica Chessa