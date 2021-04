Alghero, picco contagi: basta proclami, più controlli

ALGHERO – “208 positivi, questo il dato ufficiale oggi in Alghero”. Cosi i consiglieri di opposizione Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi riguardo la crescita di contagi in città. “In città dall’inizio dell’epidemia non era mai stato registrato un dato ufficiale così alto e così preoccupante, considerata peraltro una cronica sottostima nei dati ufficiali”.

“Ora bisogna necessariamente incrementare la campagna vaccinale, che negli ultimi giorni ha finalmente avuto una piccola accelerazione, ma che vede ancora la Sardegna tra le ultime regioni d’Italia. Non servono selfie davanti all’hub per le vaccinazioni, ma più vaccinazioni per i cittadini, in particolare per i soggetti più a rischio. In città, inoltre, deve essere messo in piedi il sistema di controlli che chiediamo da tempo e la cui assenza è stato sicuramente tra le cause del crollo dalla zona bianca alla attuale zona rossa. Non bastano più da tempo i generici appelli alla responsabilità, che come una cantilena il sindaco ripete spesso con scarsa convinzione, ma è necessario che in città vengano, finalmente, svolti controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. Controlli che purtroppo in Alghero sono sempre stati pressoché assenti.”