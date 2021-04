Hub vaccinale di Alghero: Nieddu, Pais e Conoci |video

ALGHERO – Visita improvvisa da parte dell’assessore regionale alla sanità Mario Nieddu negli hub vaccinali del Nord Ovest Sardegna. Tappe a Sassari, Ozieri e Alghero. Durante il controllo delle operazioni sanitarie, oltre al delegato della Giunta Solinas, anche il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario Conoci, il commissario regionale Ares Massimo Temussi e il responsabile del presidio ospedaliero locale Gioacchino Greco.

“Le verifiche dei vertici regionali hanno palesato il buon funzionamento delle operazioni con un plauso per gli operatori sanitari, volontari e anche rappresentanti del mondo sociale che stanno prestando il loro tempo in prima linea affinchè vengano vaccinate più persone possibile in linea coi dettami del Governo, Regione, Ats e Comune”, è stato detto dai presenti. Dopo gli over 80 e i pazienti cronici, da lunedì si parte con gli under 80 e così via fino ad arrivare a tutta la popolazione adulta. Da considerare alcune mutazioni nella gestione delle varie tipologie di vaccini con Astrazeneca che, secondo direttive nazionali, pare essere più consigliato per gli over 60. Anche se, come evidenziato da Franco Locatelli, presidente del Comitato Sanitario nazionale, questo uso è solo “raccomandato”, ma non esiste alcun divieto e nemmeno serio rischio riguardo le persone con meno di 60 anni.