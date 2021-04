Ponte Serra, Pirisi: ritardo lavori, urge Commissione

ALGHERO – “Siamo ormai al 4°mese dalla consegna lavori per il ripristino del Ponte Serra i canonici 45 giorni lavorativi sono passati da tempo, il ritardo sulla tabella di marcia, ci sta e fa parte degli imprevisti, considerati i tempi, con il Covid che non molla, si sopportano maggiormente, ma osservando dall’esterno il cantiere (per ovvia impossibilità a verificare da vicino) si nota un forte ritardo nei tempi di realizzazione dell’opera”. Cosi il capogruppo del Partito Democratico Mimmo Pirisi in considerazione dei lavori dell’infrastruttura attesa da anni.

“Non vorremmo che anche questa opera pubblica facesse la fine di altre (vedi piscina, o inizio lavori casa per anziani solo per citarne alcune), dove l’amministrazione non riesce a far ultimare i lavori e neanche a farle partire. Chiederò all’assessore Peru e alla Presidente della Commissione lavori pubblici Monica Pulina una convocazione urgente della Commissione e se il caso un sopraluogo al cantiere, per capire cosa sta ritardando i lavori e se gli abitanti della zona e le aziende presenti, potranno almeno per il mese di giugno riprendere a percorrere quella strada”.