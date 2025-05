Alghero ospiterà la Coppa del Mondo di Nuoto Paralimpico, Capitale dello sport che include

ALGHERO – “Non è solo una gara. È il simbolo di una città che cambia passo, che mette al centro la dignità delle persone, la forza dell’inclusione, il valore dello sport come leva di comunità e sviluppo. Dal 27 giugno all’1 luglio, Alghero ospiterà per il terzo anno consecutivo la World Para Swimming Open World Cup: centinaia di atleti da tutto il mondo, tra cui vere leggende del nuoto paralimpico, si sfideranno nella vasca esterna della nostra piscina comunale, riqualificata proprio per ospitare eventi internazionali, oltre che per i nostri concittadini”, così, sui social, l’assessore alla Programmazione, Bilancio e Infrastrutture sportive Enrico Daga.

2Un evento che non arriva per caso, ma è il frutto di una visione precisa: fare dello sport un diritto, dell’accessibilità un impegno, dell’inclusione un tratto distintivo del nostro territorio.

Alghero è sempre più città dello sport che unisce, accoglie, promuove.

E lo dimostra anche l’appuntamento annuale con il tennis in carrozzina, che trova da anni nella nostra città un punto di riferimento di livello internazionale. Grazie alla FINP, al CIP, al Comitato Organizzatore, a tutti gli atleti e le loro squadre. Noi ci siamo. E siamo pronti a fare sempre di più”.