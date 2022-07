Alghero, il Consiglio vota la presa d’atto del Pai. Centrosinistra diviso

ALGHERO – “Più sicurezza per le persone, più possibilità di sviluppo per le aziende e più prospettive per il proseguimento della pianificazione. La sicurezza è l’obiettivo principale della presa d’atto del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) assunta questa sera in Consiglio Comunale. Ma, allo stesso tempo, si liberano grandi aree dell’agro di Alghero in particolare, da vincoli eccessivi grazie alla adozione di un sistema di calcolo che ora avremo la possibilità di estendere a tutto il territorio comunale”, cosi il Sindaco Mario Conoci sul voto di ieri sera in Consiglio Comunale che ha visto il documento passare con 14 voti, Centrodestra più il voto del Partito Democratico con Mimmo Pirisi, mentre il resto del Centrosinistra ha lasciato l’Aula.