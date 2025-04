Alghero, il Comune vuole acquisire il Canile Primavera (16 ettari compresi)

ALGHERO – L’Amministrazione prosegue nel percorso amministrativo finalizzato all’acquisto dei terreni in cui insiste il Canile Primavera. L’indirizzo è quello stabilito dalla Commissione Consiliare che nell’Ottobre 2024 approvò l’indicazione di acquisto con il mandato agli uffici del Servizio Ambiente per ogni approfondimento necessario, con l’effettuazione di accertamenti conoscitivi sulla consistenza patrimoniale del bene.

Il procedimento ora prevede una nuova presa di visione dello stato dell’iter da parte della Commissione consiliare che dovrà esprimere un ulteriore parere prima dell’approdo della pratica in Consiglio Comunale. L’area che si intende acquisire, di circa 16 ettari, con una parte di immobili al suo interno, contiene il canile dell’Associazione Primavera. L’obbiettivo dell’Amministrazione è quello di acquisire i terreni, non divisibili, per salvaguardare il canile. Una priorità che l’Amministrazione ha posto in agenda per salvaguardare la struttura che dovrà diventare patrimonio pubblico.

“Gli uffici – fa sapere l’Assessore all’Ambiente Rainero Selva – hanno lavorato in questo periodo in modo proficuo per giungere ad una fase in cui ci si può ritenere soddisfatti dell’esito. Ora vogliamo definire il procedimento e arrivare all’acquisto, così come è nella volontà dell’Amministrazione, per poter successivamente intervenire per migliorare la struttura e per aumentare la qualità del benessere animale”.