“Alghero ha bisogno di spiagge comunali, libere e ricche di servizi”

ALGHERO – “Si riaccende il dibattito sul futuro del litorale urbano di Alghero. C’è chi ha proposto una passeggiata ai piedi dei Bastioni e chi immagina il recupero delle antiche spiagge sotto le mura, soluzioni utili a restituire alla città luoghi che nel tempo sono stati dimenticati e abbandonati. Sono proposte diverse ma che hanno un merito, quello di riportare l’attenzione su uno dei patrimoni più importanti che Alghero possiede, il suo mare.

Guardando le fotografie storiche della spiaggia sotto la Torre di Sulis si comprende come la città abbia perso, nel corso dei decenni, una parte del proprio rapporto con il mare. Quel tratto oggi è profondamente diverso, ma questo non significa che non si possa immaginare un progetto capace di restituire qualità, fruibilità e valore a tutta la costa urbana. Allo stesso tempo è necessario affrontare situazioni ormai croniche, come quella di El Tró, dove l’accumulo della posidonia ha progressivamente reso inutilizzabile uno spazio altrimenti fruibile.

Nell’Alghero che immaginiamo serve un progetto unitario per il fronte mare, capace di mettere insieme tutela ambientale, turismo, servizi, accessibilità e valorizzazione del patrimonio storico. Occorre valutare, con studi scientifici e nel pieno rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, la possibilità di recuperare alcuni spazi e di riqualificare quei tratti di costa che oggi non esprimono tutte le loro potenzialità.

Ma il vero salto di qualità riguarda il modo in cui il Comune dovrebbe gestire i propri arenili. Per questo riteniamo sia arrivato il momento di aprire una riflessione sulla realizzazione di spiagge libere attrezzate gestite direttamente dal Comune, con servizi moderni e accessibili. Non sarebbe soltanto una proposta in più per residenti e turisti, ma anche uno strumento attraverso il quale il Comune potrebbe generare risorse da reinvestire nella tutela e nella valorizzazione del litorale.

E mentre le migliori città turistiche progettano il proprio futuro, ad Alghero, invece, il Piano di Utilizzo dei Litorali è ancora assente in un momento in cui diventa più che mai necessario avere un Masterplan del litorale urbano. Una pianificazione che definisca una visione di lungo periodo e individui gli interventi prioritari per dare alla città un rapporto moderno, sostenibile e duraturo con il mare”.

Riformatori Sardi Alghero