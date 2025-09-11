Alghero, gli rubano la bici mentre fa la spesa: fermato il ladro

ALGHERO – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Alghero ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria un uomo, ritenuto responsabile di furto. La vicenda risale a qualche giorno fa, quando il proprietario della bicicletta, dopo averlo parcheggiato nelle immediate vicinanze di un supermercato cittadino ed essere entrato nel negozio per fare la spesa, con triste disappunto, all’uscita, ne constatava la mancanza.

Immediatamente allertati, gli agenti del Commissariato P.S. di Alghero giunti sul posto dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza hanno ricostruito l’esatta dinamica dei fatti.

Da queste è stato appurato che, un soggetto di sesso maschile arrivato a piedi in corrispondenza del supermercato, aveva dapprima adocchiato la bicicletta lasciata incustodita e successivamente ritornato sui suoi passi raggiunto il velocipede, dopo aver verificato che nessuno lo stesse osservando, con un unico e rapido movimento se n’è impossessato allontanandosi con disinvoltura in sella al mezzo e sparendo velocemente nel traffico.

Gli operatori hanno riconosciuto l’uomo, già noto per i suoi precedenti, il quale è stato rintracciato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto.