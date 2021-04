Alghero, fissato il Consiglio Comunale

ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato il giorno giovedì 29 aprile 2021, alle ore 16.30, e, in prosecuzione di seduta il giorno venerdì 30 aprile 2021, alle ore 16.30. La seduta si terrà in videoconferenza, e sarà visibile sul canale YouTube del Comune di Alghero, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta C.C. 29-31 marzo 2021 e 2 aprile 2021; Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Approvazione; Regolamento per l’applicazione del canone unico mercati – Approvazione; Regolamento per l’istituzione e la tenuta del registro comunale per il diritto del minore alla bigenitorialità; Mozione presentata dai Conss. Esposito e più avente ad oggetto: “concessione beni demaniali”; Mozione presentata dai Conss. Cacciotto e più avente ad oggetto: “opportunità ecobonus 110%”; Mozione presentata dai Conss. Mulas e più avente ad oggetto: azioni di salvaguardia dei fondali a posidonia oceanica di tutela dell’habitat e di contrasto dei processi di erosione costiera”; Mozione presentata dai Conss. Sartore e più avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria strade urbane”; Mozione presentata dai Conss. Esposito e più avente ad oggetto “scuole cittadine – riqualificazione ed efficientamento energetico”; Mozione presentata dai conss. Cacciotto e più avente ad oggetto “Società in house”; Mozione presentata dai conss. Pirisi e più avente ad oggetto: “cancellazione TARI 2021 Aziende agrituristiche”; Mozione presentata dai Conss. Di Nolfo e più avente ad oggetto “Adesione del Comune di Alghero alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale – per l’adozione del bilancio di genere”;