Just Transition Fund, metro e ciclovie nel Sulcis

CAGLIARI – “L’Arcipelago del Sulcis partecipa al “Just Transition Fund” con una proposta di intermodalità di trasporto urbano, tra metropolitana di superficie e nuove ciclovie. La proposta, depositata ieri, prevede la realizzazione del collegamento dell’area urbana da Carbonia a Calasetta attraverso una linea di metropolitana di superficie a trazione elettrica su un percorso di circa 27 km”. A dare l’importante notizia il Sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci.

“Un tracciato ecosostenibile che, naturalmente, si affiancherebbe al patrimonio ciclabile esistente, di cui è prevista l’implementazione in sicurezza. Obiettivo: collegare agevolmente l’Arcipelago con aeroporto e porto di Cagliari, garantendo ricadute turistiche, una spinta allo sviluppo delle piccole e medie imprese, un contributo contro lo spopolamento, nonché un grande vantaggio per i pendolari che quotidianamente si recano a Cagliari per questioni di lavoro, studio o necessità. Un progetto valido, sostenibile”.