Alghero, ecco i Carabinieri con le biciclette elettriche

ALGHERO – Nel corso della giornata di ieri, ad Alghero, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato all’intensificazione delle attività

preventive, al contrasto dei reati di natura predatoria e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha visto l’impiego coordinato di diverse articolazioni operative dei Comandi dell’Arma,

con in particolare l’introduzione operativa dei velocipedi elettrici, assegnati per la prima volta alla

locale Stazione Carabinieri.

L’utilizzo di tali biciclette a pedalata assistita, caratterizzate da un impatto ambientale nullo e da

un’elevata agilità dinamica, ha consentito ai militari di vigilare capillarmente le aree urbane

maggiormente sensibili e a più alta densità turistica, con particolare riferimento alle aree pedonali del

centro storico, della zona portuale e dei lungomari, garantendo un efficace servizio di prossimità a

beneficio di residenti e visitatori.

Nel corso delle attività, che hanno compreso anche mirate verifiche ispettive presso molteplici

esercizi pubblici e locali di ritrovo al fine di constatare il rispetto delle vigenti normative, i Carabinieri

hanno proceduto all’identificazione di 91 persone e al controllo di 47 veicoli.

Inoltre i militari dell’Arma hanno segnalato alla Prefettura di Sassari, ai sensi dell’articolo 75 del

D.P.R. 309/90, due soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, detenuta

per uso personale.

Contestualmente, è stata notificata la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio

nei confronti di un uomo, con precedenti penali e non residente nel comune di Alghero, sorpreso

lungo l’area costiera mentre, con atteggiamento sospetto, si aggirava tra le auto in sosta.

I servizi straordinari di controllo, inseriti nella più ampia pianificazione di sicurezza disposta dal

Comando Provinciale Carabinieri di Sassari per la stagione estiva, proseguiranno con regolarità al

fine di salvaguardare la serenità e la sicurezza di turisti e cittadini.