“Sanità, Tsunami in arrivo sui Pronto soccorso: il 30% a rischio chiusura, ma la Todde tace”

CAGLIARI – “Il 30 giugno scadranno i contratti dei medici gettonisti, ma sul tema la solitamente loquace presidente Todde ha perso la voce”. A denunciarlo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Meloni preoccupato dell’avvicinarsi di quello che appare come uno tsunami che si abbatterà sui Pronto soccorso dell’Isola. “Nonostante sia risaputo che con l’avvio della stagione estiva si verifichi un aumento esponenziale della domanda sanitaria, la Giunta si è limitata a burocratici e laconici comunicati stampa senza offrire indicazioni concrete ai responsabili dei presidi dell’emergenza urgenza isolana su come sostituire concretamente le centinaia di turni oggi coperti dai gettonisti” dichiara Meloni. La Presidente-Assessore ha sottovalutato gli allarmi lanciati dall’opposizione nei mesi scorsi, ignorando le preoccupazioni di medici, operatori del comparto, amministratori locali e cittadini, e le proposte fin qui prospettate appaiono fragili, insufficienti e irrealistiche. Immaginare di coprire le carenze dei Pronto soccorso spostando i medici dagli altri reparti ospedalieri, dove gli organici sono già ridotti all’osso, è una pericolosa fantasia. Il rischio chiusura, da un giorno all’altro, di numerosi Pronto soccorso e il conseguente collasso di quelli maggiori va scongiurato. Il fallimento della “strategia Todde” si aggiunge ai flop del concorso Ares per i medici dell’emergenza-urgenza e della gara dell’elisoccorso andata deserta, al caos dei servizi del 118, al tracollo della medicina territoriale e agli annunci propagandistici su ospedali e case di comunità, sbandierati come la grande rivoluzione della sanità. La Governatrice ha avuto tanto tempo per studiare e presentare soluzioni concrete e fattibili per i tanti problemi che attanagliano la sanità sarda, ma non lo ha fatto, a discapito della salute dei sardi e del sacrificio di tanti medici e operatori sanitari. “Auspichiamo che su questa difficile situazione ci “metta la faccia”, come ama sottolineare quotidianamente, che comunichi subito ai direttori generali e ai direttori dei PS quali presidi chiuderanno e quali saranno ancora in condizioni di operare, e che si ricordi che la pelle in gioco è quella dei Sardi” conclude Meloni.