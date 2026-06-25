Sassari, Italo Bocchino presenta il libro su Giorgia Meloni

SASSARI – Domani (venerdì 26 giugno) alle ore 18.30, presso la Sala Angioy del palazzo Città Metropolitana, in piazza d’Italia 31, si terrà la presentazione del libro “Giorgia. La figlia del popolo”, scritto dal giornalista e saggista Italo Bocchino. L’iniziativa, aperta al pubblico con ingresso libero, rappresenta un’importante occasione di approfondimento politico e culturale dedicata alla figura del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attraverso il racconto della sua storia personale e del suo percorso politico e istituzionale. Nel volume, Bocchino ripercorre le tappe che hanno portato la leader di Fratelli d’Italia a diventare una delle protagoniste della vita politica italiana, offrendo una lettura delle sue esperienze umane e della sua crescita all’interno delle istituzioni. A dialogare con l’autore sarà Luca Babudieri, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Sassari, in un confronto che consentirà di approfondire i temi affrontati nel libro e di riflettere sull’attuale scenario politico nazionale.