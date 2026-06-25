“Passeggiata Barcellona, tra suk e discarica: un’inaccettabile indecenza”

ALGHERO – “Le immagini della Passeggiata Barcellona interessata dalla presenza di rifiuti al termine della festa di San Giovanni non sono compatibili con il decoro che un luogo simbolo della città dovrebbe garantire, soprattutto in un periodo di forte afflusso turistico. La festa, inoltre, è un appuntamento identitario molto sentito dalla comunità e legato alla celebrazione del solstizio d’estate”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru e Nina Ansini. “Colpisce – sottolineano gli esponenti azzurri – che a richiamare l’attenzione su questa situazione sia stato lo stesso presidente della Commissione Ambiente, esponente della maggioranza. Un rilievo che evidenzia criticità nell’organizzazione e nella gestione dell’evento e delle successive operazioni di pulizia”.

“La tutela dei beni pubblici e del decoro urbano – proseguono i consiglieri – dovrebbe costituire una priorità per chi amministra la città. Invece, la Passeggiata Barcellona, uno dei luoghi più rappresentativi di Alghero e tra i più frequentati da cittadini e turisti, è stata lasciata in condizioni non adeguate. Le fotografie diffuse dalla stampa offrono un’immagine negativa che rischia di compromettere la percezione della città e del territorio”. “Il sindaco Raimondo Cacciotto intervenga con tempestività – concludono Tedde, Peru, Bardino e Ansini – per verificare le responsabilità e adottare le misure necessarie affinché situazioni analoghe non si ripetano. Alghero merita attenzione e il patrimonio pubblico va tutelato con maggiore cura e programmazione”.