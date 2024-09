Alghero e Iglesias, ABC Motorsport: grandi risultati di Niolu, Idili e Coghe

ALGHERO – Sono stati due fine settimana di fuoco quelli per ABC Motorsport, con la scuderia Sarda che è stata impegnata nelle due gare di velocità in salita, prima ad Iglesias e poi ad Alghero.

Sabato 28 e Domenica 29 si è svolta la 62^ Alghero – Scala Piccada, che è stata valida per il CIVM Nord e per il CIVM Sud. Molti i piloti ABC al via e che a loro modo hanno saputo ben mettersi in mostra, raggiungendo piazzamenti onorevoli. Inoltre grande soddisfazione per aver vinto la coppa riservata alla scuderie, ulteriore segno di compattezza e competitività.

Nella TMSC-SS con classe unica, ottima gara di Lussorio Niolu che si è preso un buon podio a bordo della sua Radical Prosport motorizzata Suzuki. Per il pilota Sardo è arrivato un secondo posto, dopo una gara in crescita e con sei secondi tolti tra una salita e l’altra, a testimonianza degli ottimi progressi dello stesso Niolu.

Nelle E2SH, bel successo di Roberto Idili che con la sua Fiat X1/9 di classe 1400 ha avuto la meglio sulla concorrenza, andando a conquistare anche la vetta di gruppo. Un’autentica prova di forza quella di Idili, che da molta fiducia per i prossimi appuntamenti.

Nel gruppo E1, gara esemplare di Giovanni Coghe che ha fatto sua la categoria con la Citroen Saxo di classe 1600 che da tempo gli è fedele compagna di viaggio. Coghe si è imposto in entrambe le salite di gara, con una prestazione di livello alto.

Nelle 1600T, è arrivato un prezioso successo di classe per Federico Giannotti che ha fatto la voce grossa, dominando a bordo della sua Mini Cooper S. Quindi vince e convince il veloce pilota ABC.

Tra le gruppo Rally, quinto posto di gruppo e terzo posto in Rally 4 per il pilota Sardo Claudio Spanu che era al via su Peugeot 208 R2. Spanu dal canto suo ha cercato di andare all’attacco e alla fine ha trovato un buon podio.

In RS, weekend sfortunato per Antonio Deriu che non è riuscito a prendere il via nella giornata di domenica con la sua Mini Cooper S di classe 1600TB.

Nel gruppo N-S, buone prestazioni dei piloti ABC con Gianmichele Cossu che ha vinto nella classe 1600 e lo stesso Cossu su Peugeot 106 ha agguantato anche la seconda piazza di gruppo.

Tra le 2000, sfiora il podio Giuseppe Perazzona che con la Renault Clio a sua disposizione ha provato a dar la zampata, ma resta l’onore di averci provato e con un quarto posto finale nel suo cassetto e che è inoltre un ottimo piazzamento visto che era anche al suo esordio.

Tornando alle 1600, quinto posto di classe per Stefano Fara che era al via sulla sua Citroen Saxo.

Da Alghero passiamo ad Iglesias, dove il 21 e 22 Settembre si è svolta la 33^ Iglesias – Sant’Angelo e anche Iglesias era valida per il CIVM Nord e per il CIVM Sud.

In questa gara ABC Motorsport si è presentata ai nastri di partenza con un buon numero di piloti.

Nelle E1, gran successo per Giovanni Coghe che ha trionfato con la sua Citroen Saxo di classe 1600. Una prestazione ottima quella ad Iglesias, che come già detto è stata replicata poi ad Alghero.

Nel gruppo N-S, podio agguantato per Stefano Fara che ha conquistato il terzo posto in classe 1600 sulla sua Citroen Saxo.