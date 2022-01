Alghero e agro, 330mila euro per le scuole: “grazie all’Udc”

ALGHERO – Buone notizie per le strutture scolastiche di Alghero e del suo territorio. In totale, tramite la delibera del 30 dicembre 2021 n° 51/8, giungono dalla Regione 330.000 euro e questo grazie all’assessorato alla Cultura, Sport e Istruzione guidato da Andrea Biancareddu. Fondi che derivano dal Piano Straordinario di Edilizia Scolastica del progetto Isco@ e che sono così suddivisi: 150.000 euro per la copertura di manutenzione straordinaria per la Scuola Media di Santa Maria La Palma e 180.000 per la Scuola Primaria del Lido / San Giovanni.

Per Biancareddu, ‘Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport edilizia scolastica rappresenta una priorità strategica. “Negli ultimi anni molto è stato fatto, sono stati attuati oltre 1.700 interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia per un importo di circa 300 milioni di euro, tra assegnazioni statali e regionali. È ora in fase di attuazione il piano triennale 2018-2020, nell’ambito del quale sono già stati finanziati circa 700 interventi per un importo di circa 225 milioni di euro. La Giunta regionale è intervenuta attraverso il programma straordinario di interventi sul patrimonio edilizio scolastico Iscol@ secondo un duplice obiettivo. Da un lato, al fine di assicurare la messa in sicurezza e l’agibilità delle scuole. Dall’altro, gli interventi di edilizia scolastica sono stati visti come parte della più complessa strategia di lotta All’abbandono scolastico e per l’incremento delle competenze degli studenti sardi”.

“Ancora una volta, dopo la recente assegnazione di nuove unità lavorative per la Sanità locale, c’è da sottolineare l’impegno dell’UDC nelle sua rappresentanza locale, in Giunta Regionale e del gruppo Consigliare Regionale, in particolare degli onorevoli Giorgio Oppi, Antonello Peru e Gianfilippo Sechi, che tiene in considerazione le istanze della nostra città e delle borgate – scrive il consigliere comunale dell’UDC Christian Mulas e continua – tale attenzione continuerà anche nel prossimo futuro grazie al rinnovato rapporto in seno all’UDC tra Alghero e i vertici regionali che porterà dei vantaggi nei vari settori di competenza del partito e non solo – e chiude Mulas – come già detto più volte,”Noi lavoriamo per garantire le risposte al Comune di Alghero, ai suoi cittadini e ai turisti che frequentano la città, perché il nostro faro, resta sempre questo”.