Alghero, circolo aperto di sera: sanzione

ALGHERO – Ad Alghero gli agenti del Commissariato P.S. hanno sanzionato e chiuso per 5 gg un circolo ricreativo, già contravvenzionato per la medesima fattispecie di violazione di illecito amministrativo dalla locala Guardia di Finanza, all’interno del quale, oltre l’orario consentito, si stava svolgendo una festa privata. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative, in violazione della normativa di contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, nei confronti di 40 persone. I servizi di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane.