Bowling, molla il gestore: allarme crisi. Subito azioni virtuose

ALGHERO – Dopo il Mc Donald, entra in crisi un’altra attività simbolo ovvero il Bowling. Lo spazio presente nei locali sopra il ristorante Poco Loco vede la cessazione della storica gestione, anche se ritornerà, salvo intoppi, ad essere riaperto nei prossime mesi (ovviamente dopo marzo, in linea con le restrizioni anti-Covid). Purtroppo, dopo mesi di pandemia e ristori più o meno efficaci (spesso meno), è chiaro, che si è arrivati al limite. Le restrizioni stanno diventando una “condanna a morte” per moltissime attività in particolare nel settore Horeca. Ma pure per gli altri non va bene perchè, come noto, viviamo in un’era di “economia circolare” dove se un porzione viene a cessare anche il resto ne soffre fino a venire meno.

Inutile cercare le responsabilità. E’ evidente che si poteva fare molto meglio e di più da parte, soprattutto, del Governo Centrale. Ma ora è inutile ragionare col torcicollo. Certamente, come detto, la “deadline” (in tutti i sensi del termine inglese) è arrivata, siamo in piena emergenza sociale e la linea tra rischio pandemia e rischio morte economica e sociale è sempre più sottile. Per questo i prossimi mesi, anche da parte delle Amministrazioni locali, gli sforzi dovranno essere tutti concentrati nell’attuare azioni volte a “fare girare” quel po’ di economia possibile (anche se locale e regionale) e soprattutto individuare progetti volti a sostenere le attività, tutte. Ci vogliono idee e velocità di attuazione. Sono tempi difficili, i più difficili di sempre. La rinascita ci sarà, ma dovrà, purtroppo, passare attraverso anche qualche ulteriore mese di estrema difficoltà che non può contemplare scelte errate e non concernenti la vita reale.

Qui di seguito la lettera / post su facebook del titolare del Bowling di Alghero dove annuncia il suo addio nella gestione dell’attività (che comunque resta aperta):

Buonasera amici miei!Sono ormai diversi mesi che non scrivo un post o vi aggiorno sulla situazione attorno al Bowling Alghero.In tutto questo tempo ho cercato di lottare con tutte le mie forze per trovare una soluzione e rimanere a galla.Mi hanno costretto a chiudere definitivamente la sala da ormai 4 mesi ed in tutto questo tempo abbiamo ricevuto solo un misero aiuto/contentino, assolutamente non sufficiente per sostenere le spese di gestione del locale.Tantissime attività hanno avuto la “fortuna” di poter almeno ripartire, a noi purtroppo non ci è stato permesso.Con la tristezza ma soprattutto amarezza nel cuore, vi comunico che il Bowling Alghero ha DEFINITIVAMENTE CHIUSO!Questi anni insieme a voi sono stati gratificanti dal punto di vista umano, ho conosciuto tantissime belle persone e vedervi andare via felici dopo aver giocato, per me è sempre stata una gioia.Soprattutto la vostra partecipazione a tutto ciò che di nuovo portavo, promozioni, eventi giornalieri, fidelity card, è stata un costante stimolo per rinnovare il Bowling anno dopo anno.Ora mi ritrovo a dover ripartire nuovamente da zero, senza un lavoro ma con un mutuo e un bimbo piccolo da crescere.Sarà dura, nella vita si cade spesso ma ci si rialza sempre! Con la speranza che tutti voi stiate bene e di rivederci presto, vi auguro il meglio da questo 2021.