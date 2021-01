Cambiamo Porto Torres, eletto il Comitato cittadino

PORTO TORRES – Anche Porto Torres ha da ieri un Comitato cittadino di Cambiamo, la forza politica creata a livello nazionale da Giovanni Toti e che ha tra i suoi fondatori anche il consigliere regionale del territorio Antonello Peru. A Porto Torres Cambiamo aveva già fatto il suo esordio ufficiale alle recenti elezioni amministrative con una lista che aveva ottenuto un ottimo 10%, seconda forza della coalizione dietro solo il Psd’az del candidato Sindaco Alessandro Pantaleo. Un risultato che aveva consentito di eleggere un consigliere comunale, Ico Bruzzi, che nell’assemblea turritana ricopre anche il ruolo di Vice Presidente del Consiglio.

Come detto, ieri è stato costituito il comitato cittadino che, facendo seguito al regolamento nazionale, ha proceduto all’elezione degli organismi dirigenti. Anita Giaconi è stata eletta all’unanimità come coordinatore, mentre Paolo Fresu ricoprirà l’incarico di Vice coordinatore. Anche per lui consenso unanime del Comitato cittadino che ha voluto dare un ulteriore segnale di unità.

“La nostra è una forza politica giovane che si sta sempre più radicando nel territorio e che con la costituzione del Comitato di Porto Torres vuole creare le condizioni per continuare il suo percorso di crescita – affermano Anita Giaconi e Paolo Fresu. La nostra vocazione naturale è stare vicino alla gente, accogliere le loro istanze ed esigenze e lavorare per dare loro le risposte che attendono.” Soddisfatto il coordinatore regionale di Cambiamo Antonello Peru che in questi mesi ha visto aumentare sia il numero degli iscritti che i rappresentanti di Cambiamo nelle istituzioni.

A Sorso esprime infatti il Sindaco e l’intera giunta comunale. A Sassari può contare sul consigliere comunale Christian Luisi e su un attivo Comitato cittadino. In tutta la Sardegna sono stati già costituiti e sono via di costituzione numerosi altri Comitati cittadini e sono sempre di più anche i rappresentanti di Cambiamo eletti in diversi consigli comunali dell’isola. Nelle prossime settimane verrà costituito anche il Comitato Provinciale di Sassari che eleggerà i suoi organismi dirigenti.

“La nostra forza politica – afferma Peru – sta ottenendo sempre maggior consenso e interesse nella società civile perché siamo gli unici a proporre soluzioni, progetti e riforme per migliorare la Sardegna. Stiamo raccogliendo il frutto di un impegno costante e quotidiano al servizio delle nostre comunità. A Porto Torres siamo riusciti da subito a creare un gruppo unito e fortemente motivato che alle elezioni è stato premiato dagli elettori con un consenso che è andato ben al di là delle nostre previsioni. Non ci siamo ovviamente fermati a quel risultato, la costituzione del Comitato cittadino è stata la naturale evoluzione di un progetto politico destinato a crescere ulteriormente.”