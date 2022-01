“Andrea Alessandrini nuovo sindaco di Alghero”

ALGHERO – “Alghero è al capolinea, il degrado è da anni sotto gli occhi di tutti e pare non ci sia limite al peggio. Solo i patetici ultras dei vari schieramenti di volta in volta al governo non se ne vogliono rendere conto. La città ha un grave problema di classe politica non all’altezza e necessita di una guida, di un nome nuovo, competente, internazionale, che sia in grado di risolvere i piccoli e grandi problemi che, per gli amministratori di oggi e di ieri, paiono insormontabili. Abbiamo bisogno di qualcuno assolutamente al di fuori dalle dinamiche di partito, dai vomitevoli giochi di palazzo che fanno solo perdere opportunità e ci spingono ancora di più nel baratro. Diciamo basta agli “scaldasedie” permalosi, quelli ai quali siamo ormai abituati da tempo, che non riescono nemmeno a mettere due persone a sistemare le buche per le strade ma che poi magari si vantano nel promuovere scuole di formazione politica. Per insegnare cosa?? Immobilismo e distacco totale dalla realtà? Eppure non credo siano necessarie menti sopraffine per programmare e effettuare anche solo i piccoli ma necessari interventi di manutenzione in città. Alghero e gli algheresi meritano senz’altro di più.

A mio parere, linfa nuova ad Alghero potrebbe portarla un imprenditore di successo come Andrea Alessandrini, amministratore delegato di Nobento, con sede a San Marco e 250 addetti, attivo in più settori compreso il sociale e sponsor da poco della squadra di pallacanestro Banco di Sardegna. Potrebbe essere il giusto nome capace di risollevare le sorti cittadine. I fatti e i premi che ha ricevuto dimostrano il suo valore e il crescente attaccamento al territorio. Il successo che da noi sta ottenendo vale triplo, per via delle maggiori difficoltà che incontra chiunque voglia intraprendere in Sardegna qualsivoglia nuova attività.

Sono certa che otterrebbe facilmente il sostegno da parte di migliaia di algheresi, stanchi di vedere una città che boccheggia, spesso governata dai soliti improvvisati che pensano bastare i voti e/o la buona volontà, quando ce la mettono, per meritare uno stipendio e un ruolo di responsabilità nella cura del bene pubblico. I risultati ottenuti da questi personaggi, con decennale esperienza politica locale e/o regionale, sono sotto gli occhi di tutti. Alghero non ha bisogno del manuale Cencelli per assegnare i ruoli di responsabilità ma di persone competenti per ogni settore e capaci di far galoppare la macchina amministrativa.

Per questo invito Andrea Alessandrini a pensare a una candidatura a Sindaco di Alghero alle prossime elezioni, sostenuto da sole liste civiche al suo fianco, con un programma elettorale fattibile e una squadra assessoriale e di governo con competenze sul campo. Certo, sarà necessario preparargli una corazzata di candidati per sbaragliare le grandi famiglie e i portatori di interessi particolari algheresi che tengono sotto scacco la città orami da decenni e che non molleranno facilmente l’osso. Sono convinta che saremmo in moltissimi a supportare Alessandrini. Non si faccia però tirare la giacchetta dagli attuali leader politici locali, tutti chiacchiere e distintivo. Rischierebbe di diventare un concentratore di voti, con le mani legate, a favore dei soliti volti e dinamiche fallimentari. Come diceva Albert Einstein: “Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che lo ha generato”. Le criticità di Alghero hanno responsabili con nomi e cognomi e molte di queste persone sono ancora lì e tenteranno di nuovo di far eleggere i loro uomini o di farsi eleggere alla prossima tornata elettorale, senza vergogna, come se avessero fatto bene il loro dovere sino a ora. Devono essere invece emarginati a ruoli non determinanti perché sono loro il vero problema della città”.

Tonina Desogos – Presidente Comitato di Borgata di Maristella