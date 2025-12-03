Al Civile di Alghero, nuovi locali per Mammografia e Senologia

ALGHERO – L’Ospedale Civile di Alghero compie un importante passo avanti nel potenziamento dei servizi sanitari per la comunità. Sono stati completati i nuovi locali dedicati alla Mammografia e Senologia, un polo moderno e tecnologicamente avanzato che rafforza in modo significativo le attività di prevenzione e diagnosi precoce sul territorio.

“Un importante investimento che rientra all’interno di un più ampio progetto di ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche dell’Azienda che vuole esser un segnale importante per il territorio, in termini di apparecchiature e professionalità che nell’ospedale catalano puntano a fornire sempre maggiori standard di assistenza”, spiega il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro.

I nuovi locali sono stati realizzati al piano terra dell’ospedale “Civile” di Alghero, al fianco del servizio di Radiologia: circa 150 metri quadri, totalmente ristrutturati, dotati di servizi dedicati, sala d’attesa, con spazi dedicati al nuovo Mammografo Digitale Hologic, apparecchiatura di ultima generazione che garantisce immagini di altissima qualità e precisione diagnostica, permettendo l’individuazione anche di lesioni molto piccole in fase precoce. E spazi dedicati anche al nuovo Ecografo, essenziale per completare l’iter diagnostico senologico e per eseguire esami di approfondimento mirati

“La diagnosi precoce è l’arma più efficace contro il tumore al seno. Avere a disposizione una tecnologia digitale di questo livello nella nostra città significa tempi di risposta più rapidi e un’offerta sanitaria in linea con i più elevati standard nazionali. Un segnale forte dell’impegno della Sanità locale verso l’innovazione tecnologica e la tutela della salute della popolazione femminile di Alghero e del suo comprensorio”, spiega Flavio Cadeddu, Direttore della Sc Diagnostica per immagini di Alghero.

​“Come Azienda abbiamo voluto creare un percorso dedicato, per la presa in carico completa delle donne, in un ambiante studiato appositamente per accogliere e confortare, anche attraverso l’ umanizzazione dei percorsi, chi sta affrontando un periodo delicato. Da una parte avremo quindi la linea dello screening mammografico che andrà avanti all’ospedale Marino per proseguire al “Civile” con la Senologia clinica, con mammografia e ecografia, sino ad arrivare eventualmente alla chirurgia. Un luogo dedicato che permetterà di eseguire gli esami mammografici e di tomosintesi al più alto grado che la tecnologia permetta. Non solo, ma la parte diagnostica sarà adiuvata dalla possibilità di eseguire esami mammografici previa iniezione di mezzo di contrasto (CEM) al fine di evidenziare la vascolarizzazione tissutale e studiarla esattamente come si fa con la Tomografia Computerizzata, comprendente l’ecotomografia mammaria, e tutta la parte diagnostico-interventistica che va dall’agoaspirato semplice, sino all’agobiopsia sotto guida stereotassica integrata al mammografo”, conclude Cadeddu.