“Agro e non solo, rete idrica da rifare: obbiettivo della prossima amministrazione”

ALGHERO – “Finalmente dopo 83 giorni la Borgata di Maristella potrà usufruire dell’acqua potabile per tutti gli usi consentiti dalla legge, l’ordinanza del Sindaco datata 12.gennaio in parte risolve gli annosi

problemi di quella comunità ma lascia alcuni interrogativi e dubbi sulla vicenda sia di ordine amministrativo ( in quanto le bollette sono arrivate nelle case dei cittadini della borgata senza riduzione di nessun tipo ) e di ordine tecnico procedurale in quanto l’ ordinanza del 12 gennaio interrompe l’ordinanza ( così citano le carte ) del 28 Novembre che vietava l’uso in tutto il territorio comunale compresa la città di Alghero ( sospensione poi revocata in parte solo per la città ) , ragion per cui ordinanza alla mano la zona di Maristella non era vincolata dal 28 Novembre ma dal 20 Ottobre ( da più di un mese prima ) ed ecco perché si arriva a una sospensione di ben 83 giorni tempi decisamente non tollerabili a cui una attenta amministrazione avrebbe dovuto porre fine con una seria programmazione di rifacimento e potenziamento delle già devastante e non più sufficienti condotte di acqua potabile, bene farebbero gli attuali amministratori ma ancora di più I possibili futuri amministratori ad inserire nel prossimo programma elettorale per le comunali una completa sostituzione delle condotte che veda definitivamente risolta una problematica che colpisce il nostro territorio da tanti anni”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Partito Democratico