Innovazione Tecnologica: il Futuro della Formazione al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane di Alghero

ALGHERO – Nel cuore del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane di Alghero è partito un progetto rivoluzionario che promette di trasformare radicalmente l’approccio educativo degli studenti: progetto “Allenamenti “, un’opportunità di potenziamento dell’educazione digitale e innovazione tecnologica. Un Viaggio Progressivo nell’Universo della Programmazione

Il progetto mira a introdurre gli studenti a una formazione graduale e innovativa alla programmazione, partendo dalla teoria e passando alla pratica con esempi di linguaggi di programmazione basilari. L’avventura prosegue con la programmazione ad oggetti, un passo alla volta, attraverso l’utilizzo di kit avanzati come Arduino, Make-make, droni didattici, microbit, m BOT, Lego Mindstorm, e la piattaforma di sviluppo dell’umanoide NAO, con l’aiuto prezioso di Choregraphe.

Coinvolgimento e Stimolo: Il “Learning by Doing” Il cuore pulsante di questo progetto è la volontà di rendere la didattica coinvolgente e stimolante attraverso il “Learning by Doing”. Gli studenti non solo apprenderanno i concetti teorici, ma li metteranno in pratica in modo diretto, rendendo l’apprendimento un’esperienza attiva e coinvolgente. Questa metodologia è progettata per facilitare l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, sempre più orientato verso l’espansione del settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT).

Sostenere il Crescita Individuale-La scuola si assume la responsabilità di sostenere gli studenti nel loro percorso di crescita individuale. Identificando le fragilità tipiche dell’età adolescenziale, il progetto offre percorsi alternativi di rinforzo formativo e personale. L’obiettivo è facilitare lo sviluppo delle competenze degli studenti e la realizzazione delle proprie scelte, con un’attenzione particolare alla promozione dell’identità di genere per garantire pari opportunità alle studentesse.

Partecipazione Attiva e Personalizzata- Il corso, rivolto a 40 alunni del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane, avrà una durata di 30 ore, distribuite in sessioni pomeridiane di 2 ore ciascuna. Gli incontri, che avranno luogo una volta alla settimana, sono stati organizzati in base alle esigenze degli iscritti e la disponibilità del docente esperto.

Un Passo Verso il Futuro- Gli “Allenamenti del Liceo” rappresentano un passo audace e rivoluzionario verso il futuro dell’istruzione. In un’epoca in cui la tecnologia guida il cambiamento, questo progetto si propone di preparare gli studenti ad affrontare le sfide del domani, fornendo loro competenze digitali avanzate e stimolando la loro creatività e innovazione. È un invito a guardare oltre i confini dell’ordinario e ad abbracciare un approccio educativo all’avanguardia. Il futuro è ora, e il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane di Alghero sta guidando la strada.