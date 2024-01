Calcio 2a cat., Fc Alghero – Bugos: 5 a 2

ALGHERO – La Fc Alghero batte il Burgos 5 – 2 e prosegue il suo cammino in vetta alla classifica del girone E di Seconda Categoria. Una partita difficile per i giallorossi che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli avversari. I primi quaranta minuti hanno visto un Fc Alghero in difficoltà sia in fase avanzata, ma soprattutto in fase difensiva con errori grossolani dovuti forse anche all’emozione di giocare la partita, per la prima volta, su un campo della propria città (“Pino Cuccureddu” di Maria Pia) e non ad Olmedo. Pomeriggio caratterizzato anche da vento e freddo che non hanno agevolato il bel gioco. Per la cronaca Fc Alghero pericoloso dopo sei minuti con un tiro cross di Nemore che esce di poco fuori. All’11º calcio di rigore per il Burgos per fallo su Usai. Dal dischetto Mele trova Bellinzis in grande spolvero che ribatte in corner. Alla mezz’ora défaillance difensiva dei padroni di casa con Usai che calcia fuori da buona posizione. A questo punto si sveglia la Fc Alghero e spinge in avanti. Ma al 32º c’è un grave errore difensivo algherese con il Burgos che si rende pericolosissimo con Usai e Solinas. Bravo Bellinzis a ribattere il tiro ravvicinato di Solinas. Al 38º Burgos in vantaggio con Kebe che ruba palla sulla trequarti e sigla lo 0 – 1. Un minuto dopo la Fc Alghero va vicino al pareggio con Raimondo Serra e Cherchi, con la palla che sfiora il palo sinistro. Al 42º pareggio della Fc Alghero con Pintus, servito da Cherchi, che supera il diretto marcatore e mette dentro il pallone dell’1-1. Al 45º la Fc Alghero ribalta il risultato portandosi in vantaggio con Sanna di testa su corner di Pintus.

Si va al secondo tempo e , dopo 4 minuti, gli algheresi sfiorano il terzo gol con Correddu. Gol che arriva al 58º con Pintus che mette in rete su assist di Nemore. Al 62º Fc Alghero vicino al quarto gol con un rigore concesso per fallo di mano. Dal dischetto Cherchi calcia alto e sfuma l’occasione per allungare. Giallorossi padroni del campo e al 75º con Cherchi siglano il 4-1. Al 91º Fc Alghero in contropiede fa cinquina con capitan Pintus, per lui tripletta, che supera Nasone con un rasoterra. La gara si chiude al 94º con il secondo gol del Burgos su rigore con Kebe. Alla fine tre punti che consentono alla Fc Alghero di proseguire il cammino in testa alla classifica in vista ora di due gare esterne consecutive contro Cuglieri e Calmedia.

Fc Alghero: Bellinzis, Depalmas, Cingotti (34° Campus), Correddu (17° st Ardu), Sanna, Cariga (17° st Finca), Nemore, Delias (17° st Sotgiu), Cherchi, Pintus, Serra Raimondo (25° st Carbone). Allenatore: Salaris A disposizione: Serra Francesco, Moretti, Piga, Gnani.

Burgos: Nasone, Cherchi (39° st Piras A.), Congiu, Piriottu, Arca, Cossu, Falchi, Solinas (12° st Mulas), Kebe, Usai (17° st Boni), Mele (34° st Marongiu). Allenatore: Calvia A disposizione: Muroni, Ledda, Canu, Piras Roberto. Arbitro: Nuvoli di Alghero Reti: 38º e 94° (r) Kebe, 42º, 58° e 91° Pintus, 45º Sanna, 75° Cherchi