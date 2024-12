Aeroporto di Alghero, l’assessora Piras su ViaggIA: turismo e intelligenza artificiale | video

ALGHERO – I dati come elemento cruciale, anche, nel turismo. Questione nota, ma rafforzata, in maniera quasi totalizzante, dalla rivoluzione targata “intelligenza artificiale”. Nella giornata di oggi l’Aeroporto di Alghero ha ospitato, all’interno di una serie di iniziative volte a dare ulteriori impulsi al territorio, in vista anche di un (atteso) rilancio dei collegamenti aerei e dunque della “destinazione Alghero”, “ViaggIA 2024”, un evento unico nel suo genere che unisce esperti di turismo, innovazione e tecnologia per affrontare le sfide e le opportunità legate all’Intelligenza Artificiale.

Un Think Tank per il futuro del turismo nell’era dell’intelligenza artificiale, ViaggIA 2024 si presenta come un laboratorio di idee, un think tank dove imprenditori, stakeholder e professionisti del turismo esploreranno nuove prospettive e strumenti innovativi per guidare il settore verso un futuro più competitivo e sostenibile.

Introduzione dei lavori da parte del General Manager di Sogeaal Fabio Gallo che, insieme a Cesare dell’Erba (responsabile business non aviation, ha coordinato l’evento che ha visto tra gli altri presenti, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, la presidene del Consorzio Riviera del Corallo Bianca Bradi, l’imprenditore e già sindaco Stefano Lubrano, l’amministratore unico di Porto Conte Ricerche Gavino Sini e le assessore alla cultura Raffaella Sanna e al turismo e attività produttive Ornella Piras, proprio quest’ultima ha commentato ad Algheronews l’evento dedicato all’IA e pure Chat Gpt.

ECCO LE PAROLE DELL’ASSESORA AL TURISMO ORNELLA PIRAS