Aeroporti, stop fusione con Olbia. Tagli Ryanair, Alghero la più colpita

ALGHERO – E’ ufficiale, come annunciato, nella mattinata di oggi in Consiglio Regionale da parte dell’assessore Moro, il tribunale si è dichiarato contrario alla fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero In questo moto il tribunale accoglie la richiesta della Regione e sospende gli effetti delle delibere che avevano stabilito il nuovo assetto societario di Geasar e Sogeaal.

Intanto i tagli di Ryanair come reazione al Decreto del Governo Meloni, in totale 300mila posti in meno per la Sardegna, vedono la più colpita è Alghero viste le riduzioni di collegamenti essenziali. Questo è un ennesimo drammatico effetto dell’assenza di collegamenti alternativi anche nei mesi di bassa stagione quando, di fatto, da anni, Ryanair sopperisce alle lacune della Continuità Territoriale. Una condizione per il Riviera del Corallo e suo territorio molto preoccupante anche perchè è sempre più certo l’avvio dei collegamenti del vettore irlandese anche da Olbia.