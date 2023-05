Aeroporti sardi, alt ai privati: regia resti pubblica

ALGHERO – “Sono intervenuto stamane ad un incontro promosso dal Psdaz e dall’Assessore Moro sulla gestione degli aeroporti sardi e in particolare sulla fusione tra gli aeroporti di Alghero e Olbia, nonché la privatizzazione di quello di Cagliari.

Ho ribadito il concetto, sostenuto sin dal primo momento dalla #Lega, che gli aeroporti per un’isola non sono solo una infrastruttura economica, ma la più importante infrastruttura che garantisce il diritto alla mobilità dei sardi!

E che il concetto di “utile economico” a cui tende il privato non sempre coincide col concetto di “utilità” che soggiace all’interesse pubblico!

Per questo ho sostenuto la necessità che la Regione detenga l’assoluta regia del sistema dei trasporti sardi, nell’interesse della crescita, della circolazione dei sardi e della accessibilità da parte di tutti della nostra splendida Terra!

Come Lega promuoveremo dibattiti e incontri sul tema utili alla migliore comprensione di un tema fondamentale per i sardi che merita il coinvolgimento di tutti”.

Michele Pais, presidente consiglio regionale