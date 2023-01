Continuita’ area ad Alghero, ufficiale: AeroItalia c’è

ALGHERO – “Aerei: AeroItalia pronta a voli Alghero e rilancia su Olbia*. ‘Proposta per volare senza aiuti economici tra Gallura e Roma’. Dopo il bando andato deserto per i voli agevolati tra Alghero e gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, nell’ambito del bando della continuità territoriale in Sardegna, è AeroItalia la prima compagnia a farsi avanti nella procedura d’emergenza negoziata sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, avviata dalla Regione con l’assessore dei Trasporti, Antonio Moro, per cercare di evitare che lo scalo Riviera del Corallo resti senza collegamenti. Lo apprende l’ANSA dallo stesso vettore che nell’estate del 2022 aveva inaugurato la stratta Alghero-Forlì. “Abbiamo deciso di rispondere positivamente all’invito della Regione Sardegna per la continuità su Alghero sia verso Roma che verso Linate – fanno sapere dalla compagnia – Inoltre domani invieremo la nostra disponibilità a volare senza compensazioni Olbia-Roma”.

In questo caso AeroItalia fa un passo in più: dopo essere arrivata prima all’apertura delle buste su entrambe le rotte di Olbia (Milano e Roma) con un ribasso d’asta del 75%, aveva dovuto cedere il passo a Volotea sulla tratta da e per la Capitale perché la low cost spagnola si era proposta di effettuare il collegamento senza compensazioni economiche. Ora AeroItalia, che aveva annunciato la volontà di verificare la possibilità di ricorrere al Tar, rilancia sulla stessa rotta: volerà anch’essa senza gli aiuti economici previsti dal bando che invece incasserà per volare tra Olbia e Milano. L’altra compagnia aerea che beneficerà delle compensazioni è Ita Airways che si è aggiudicata la possibilità di collegare Cagliari con Roma e Milano. Nel frattempo tra gli altri vettori che potrebbe essere interessati a volare su Alghero c’è la danese Dat (Danish Air Transportt),che già effettua voli in continuità in Italia collegando la Sicilia a Lampedusa e Pantelleria.