Addio a Gianni Olandi

ALGHERO – Si è spento lo storico giornalista di Alghero Gianni Olandi, noto corrispondente dalla Riviera del Corallo per il quotidiano La Nuova Sardegna. Dopo aver avuto un malore, è stato trasportato d’urgenza in Ospedale, ricovero che, però, purtroppo è stato inutile. Con la sua scomparsa mancheranno gli articoli da profondo conoscitore degli algheresi e della politica, le classiche battute nelle conferenze stampa, spesso irreverenti, e il suo spazio pungente nelle vesti di Junivelt. Da prezzemolo, sempre presente, ad assente, per sempre. Da parte della direzione della redazione di Algheronews vanno le più sentite condoglianze a tutta la famiglia.