Ad Alghero arriva il grande judo internazionale

ALGHERO – Venerdi 23 dicembre verrà presentata la 26° edizione del Trofeo Riviera del Corallo, competizione internazionale di judo maschile a squadre, organizzato dalla società sportiva Arti marziali Sardegna, presieduta dal maestro Gavino Piredda, e con il contributo della Regione Sardegna assessorati del Turismo e dello Sport.

Il Trofeo Riviera del Corallo è un evento tra i più importanti in Italia per quanto riguarda il Judo, con una kermesse di campioni di assoluto livello. Italia, Moldavia, Romania, Ungheria e Portogallo saranno le delegazioni che si sfideranno sui tatami della Palestra Judo Club di Alghero, in Via F.lli Kennedy 150. Il calendario della competizione prevederà giovedì 29 dicembre le operazioni di peso e i sorteggi, mentre venerdì 30 dalle 10:00 inizierà la gara vera e propria.