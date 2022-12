Alienazione beni comunali, quasi 1milione per Alghero

ALGHERO – Quasi un milione di euro entrerà nelle casse del Comune di Alghero grazie all’alienazione di alcuni immobili e terreni di proprietà dell’ente. Nei giorni scorsi, infatti, sono state aperte le buste con le 26 offerte protocollate entro i termini in seguito all’avviso pubblico del 21 novembre scorso.

La commissione di gara, presieduta dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio l’Ing. Michele Fois, ha verificato le offerte pervenute e approvato il verbale di gara con l’aggiudicazione provvisoria agli offerenti che hanno presentato il prezzo migliore rispetto all’importo posto a base d’asta. Il prossimo passaggio prevede la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo agli aggiudicatari e in caso di esito positivo si procederà con l’aggiudicazione definitiva.

«Le risorse acquisite con la vendita dei beni così alienati, saranno allocate nel bilancio 2023 e utilizzate per investimenti ancora da valutare. Confidiamo di concludere questa importante operazione per le casse comunali in tempi brevi, ma intanto un ringraziamento doveroso va fatto al dirigente e ai funzionari del servizio Demanio e Patrimonio che hanno lavorato duramente per raggiungere l’obiettivo», dichiara l’Assessora al Demanio e Finanze Giovanna Caria.

«La valorizzazione, attraverso la vendita, del patrimonio comunale non necessario alle finalità dell’ente è una buona pratica amministrativa che consente di realizzare progetti e opere utili alla comunità. Il successo che abbiamo ottenuto è quindi un indice di efficienza amministrativa che ci consentirà di dare riposte concrete alla città», conclude il Sindaco Mario Conoci.