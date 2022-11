Accademia Olearia, nuovi importanti riconoscimenti per l’azienda algherese

ALGHERO – L’azienda della famiglia Fois si conferma tra le più importanti realtà produttive del settore oleario con nuovi importanti riconoscimenti nei principali eventi del settore. Anche quest’anno, l’azienda algherese è stata inserita nella prestigiosa Flos Olei 2023 – guida al mondo dell’extravergine tra le migliori realtà produttive del settore oleario mondiale con un punteggio eccellente di 98/100, il più alto tra le realtà sarde. La tredicesima edizione della guida considerata unanimemente la più importante pubblicazione del settore a livello globale, ha recensito ben 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5 continenti, per un totale di 56 paesi. Altri riconoscimenti importanti arrivano dal 31° Merano Wine Fest con i The WineHunter Award dove Accademia Olearia è stata ancora una volta pluripremiata. Medaglia d’oro per Il Gran Riserva Giuseppe Fois Fruttato Verde fiore all’occhiello dei prodotti di Accademia Olearia, ottenuto in quantità limitata tramite una selezione di cultivar autoctone, un olio di grande equilibrio ma di elevatissimo tenore sensoriale Si aggiudica l’oro anche il Monocultivar Bosana, l’olio extravergine 100% cultivar Bosana, un extravergine dal gusto intenso, deciso e diretto. Premiati inoltre il Sardegna DOP Fruttato verde Riserva del Produttore, un extravergine dalla struttura decisa e un sapore fruttato, fresco e pungente, e per Carciofo Spinoso di Sardegna DOP in Olio EVO Sardegna DOP. “Questi nuovi premi ci riempiono di soddisfazione. Lavoriamo ogni giorno per garantire la qualità eccellente di ogni prodotto, vedere riconosciuto a livello internazionale il nostro lavoro è un enorme orgoglio” ha dichiarato la Famiglia Fois. Qualità, innovazione e massima attenzione per l’ambiente sono i principi che, da quattro generazioni, guidano ogni giorno il lavoro di Accademia Olearia, per garantire sempre la qualità eccellente di ogni prodotto.