Appello di Forza Italia, “salviamo la Misericordia”

ALGHERO – “Salviamo la Misericordia di Alghero”. Questo è l’appello degli esponenti del Gruppo consiliare di Forza Italia Camerada, Spano, Musu e Argiolas, lanciato a seguito della notizia della vendita all’asta da Parte della Provincia dell’immobile di via Giovanni XXIII in cui la Fraternita ha la sede storica fin dal 1985. Una sede che in origine era un rudere poi ristrutturato con ingenti investimenti derivanti da donazioni. I volontari della Fraternita della Misericordia fin dal 1606 per 365 giorni all’anno sono a totale disposizione dei cittadini algheresi trasportando disabili e dializzati, salvando tante vite umane svolgendo servizi di telesoccorso e di protezione civile utilizzando 3 ambulanze, 1 mezzo disabili e 3 mezzi di protezione civile. In una parola la Misericordia è parte importante del grande cuore degli algheresi. Comprendiamo le esigenze della Provincia, ma queste non possono rischiare di sopprimere una istituzione meritoria della quale Alghero e gli Algheresi non possono assolutamente fare a meno. Siamo convinti che il Sindaco Conoci possa e debba avviare interlocuzioni con il Presidente della Provincia, l’algherese Fois, affinché si metta in campo una soluzione che contemperi le esigenze della Provincia con la necessità di consentire alla Misericordia di continuare ad esercitare una attività di cui Alghero non può fare a meno.