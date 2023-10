Academy Nobento, corso sul “Family Audit”

ALGHERO – I corsi di formazione dell’Academy Nobento proseguono con un fitto calendario fino al mese di dicembre. Dopo gli appuntamenti dedicati alla formazione interna e quelli dedicati al pubblico esterno su Neuromarketing e l’approfondimento su Comunicazione Integrata, giovedì 26 ottobre il focus sarà sul Family Audit.

Il corso, tenuto dalla formatrice Eleonora Cesarani sarà incentrato sul percorso di Conciliazione Famiglia-Lavoro e sulle attività che le aziende possono mettere in atto per intraprendere il percorso di certificazione Family Audit. Per ottenere la certificazione, le Organizzazioni si sottopongono, infatti, a un processo di auditing accompagnato da consulenti e valutatori iscritti all’Albo degli auditors dello standard “Family Audit”.

Il corso, aperto a tutti, si terrà online e in presenza nella sede dell’Academy Nobento a San Marco giovedì 26 ottobre dalle 15 alle 17 e guiderà i partecipanti sul lavoro delle Organizzazioni nel percorso triennale verso la Certificazione e sull’importanza dello strumento Family Audit per garantire il benessere dei propri collaboratori e, di conseguenza, quello aziendale.

“Abbiamo fortemente voluto questo corso per incentivare la Certificazione Family Audit sul territorio e abbiamo scelto questa data perché centrale all’interno dell’Alguer Family Festival che ha dato avvio alla sensibilizzazione sul territorio alla conciliazione famiglia-lavoro e all’accoglienza Family. La formatrice Eleonora Cesarani saprà coinvolgere e spiegare nel dettaglio il processo e i suoi benefici”, commenta Giampietro Moro, responsabile dell’Academy.

I successivi corsi dell’Academy Nobento aperti al pubblico saranno dedicati alla fotografia, alla comunicazione, al giornalismo e alla Negoziazione e Gestione dei Conflitti. Per iscriversi al corso sul Family Audit è possibile seguire il link: https://www.nobento.it/evento/family-audit/