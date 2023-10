Ospedale e territorio: corso di alta formazione organizzato dalla Asl Sassari

SASSARI – “Un ponte tra ospedale e territorio”: e’ questo il tema del corso di alta formazione organizzato dalla Asl di Sassari per fare rete e formare i professionisti che giornalmente si occupano della presa in carico dei pazienti fragili.

“La continuità assistenziale tra ospedale e territorio è una delle sfide

più importanti con cui il nostro Sistema sanitario è chiamato a

confrontarsi. Invecchiamento della popolazione e costante aumento delle

cronicità, rendono indispensabile rafforzare la copertura dei bisogni

assistenziali e potenziare quelle che sono le prestazioni

extraospedaliere rivolte ai pazienti che necessitano di un’assistenza di

lunga durata”, spiega la direttrice dei servizi socio sanitari della Asl

n. 1, Annarosa Negri.

Saranno queste le tematiche che verranno affrontate mercoledì 25 e

giovedì 26 ottobre 2023 durante la due giorni di alta formazione

organizzata dalla Asl di Sassari e che vede la partecipazione anche

della Aou e del Tribunale di Sassari.

“Un corso di formazione che punta a costruire e rafforzare una rete

interistituzionale tra vari soggetti che concorrono alla tutela delle

persone fragili. Azienda Sanitaria Locale, azienda Ospedaliera

Universitaria, Tribunale di Sassari, Piano unitario locale dei servizi

alla persona (Plus) e Servizi Sociali Comunali: tutti coinvolti nella

redazione di un protocollo di intesa volto a semplificare le procedure

amministrative per una presa in carico più snella, in particolare per

quel che riguarda il paziente o i suoi familiari”, organizzatrice della

giornata di formazione e responsabile scientifico dell’evento che si

svolgerà nella sala capitolare del Monastero di San Pietro di Sorres, a

Borutta, nelle giornate del 25 e 26 ottobre 2023.

Nella due giorni si discuterà di pianificazione strategica, del servizio

sociale ospedaliero, di amministratore di sostegno, interdizione e

consenso informato, dei percorsi di dimissioni per le persone ricoverate

e di dimissioni protette. Oltre alla formazione in aula sono previste

delle sessioni di esercitazione, con simulazioni e analisi di casi

clinici.

Alla due giorni è prevista la partecipazione del direttore generale

della Asl di Sassari, Flavio Sensi, e del direttore generale della Aou

di Sassari, Antonio Lorenzo Spano.