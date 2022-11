A Olbia luminarie senza tagli, led e costi al privato

OLBIA – Olbia in controtendenza e avanti anche per le luminarie. Almeno cosi pare rispetto alla notizie di queste ore che vede l’imminente posizionamento delle luminarie nella città Gallurese senza alcun taglio e anzi con il costo dell’energia a carico della ditta incaricata al posizionamento delle luci colorate.

“Questo contiene moltissimo le spese – spiega il sindaco Settimo Nizzi -, così come avere scelto decorazioni al led. Siamo stati lungimiranti anche per l’illuminazione pubblica cittadina sostituendola con i led, permettendo così un ulteriore contenimento dei costi”

“Via libera quindi alle luci sulle strade e nelle piazze della città in corso di installazione. «Le luminarie e gli eventi collegati alle festività natalizie portano gioia e allegria in città – prosegue il primo cittadino -. Siamo certi che fungano anche da incentivo al commercio e alle attività di ristorazione. Abbiamo avuto una stagione incredibile, ma non per questo dimentichiamo gli anni di sofferenza dovuti alla pandemia e i conseguenti mancati introiti da parte delle attività commerciali. Continueremo a fare tutto il possibile per incentivare la vita sociale e le attrazioni, a partire dai grandi eventi, che potranno favorire il turismo locale ed esterno alla regione anche nei mesi invernali”.