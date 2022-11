Industria: Pais, indispensabile abbattere costi energetici

CAGLIARI – “Una strategia energetica comune e una rivendicazione unitaria per

chiedere allo Stato la perequazione dei costi energetici in modo da rendere la nostra industria

competitiva”. Le ha proposte stamane il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, nell’aprire

i lavori, a Portovesme, del convegno ‘Per non spegnere l’industria del Sulcis’, organizzato alla

Portovesme srl sul caro energia. “Gli elevati costi mettono a rischio la continuità della produzione

industriale e, di conseguenza, i posti di lavoro. Oggi dal Sulcis parte l‟ennesimo grido di allarme

rivolto al Governo nazionale. È necessario intervenire subito e in maniera generalizzata”.

“Le nostre industrie, in qualunque parte della Sardegna si trovino, devono essere competitive sul

mercato per scongiurare il blocco delle produzioni”, ha aggiunto Pais. “Il nostro obiettivo primario è

quello di difendere le aziende e i posti di lavoro, diretti e indiretti, e l‟attività delle imprese sarde

dell‟ indotto per consolidare tutti i livelli occupazionali”