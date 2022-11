Oculista al Civile, un reparto d’eccellenza vissuto con sofferenza

ALGHERO – “Seguo sulle diverse testate giornalistiche locali e regionali la discussione sulla sanità Algherese. Meraviglia che esponenti collocati in uno schieramento di maggioranza critichino le scelte di fondo fatte dalla stessa e trovino attenzione in quella che dovrebbe essere avversa. In ogni caso non voglio entrare in polemiche che non mi interessano e competono. Sono un semplice cittadino che ha usufruito di prestazioni operatorie oculistiche da parte del sistema sanitario. Devo in primo luogo ringraziare gli operatori sanitari tutti della U.O. di Oculistica, guidata dal primario Prof. Pintore, che con professionalità encomiabile lavorano in condizioni a dir poco precarie. E’ noto che con i lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle sale operatorie e dei locali da parte della AOU, a cui è stata affidata la struttura dello Ospedale Marino (e che ritengo possano essere del tutto dovuti e necessari), si è rischiato in un primo momento la totale chiusura del servizio di oculistica che si voleva dirottare ad Ozieri. Di fronte però alle diverse proteste si è trovata la soluzione momentanea di fare gli interventi presso l’ Ospedale Civile. E’ chiaro che tale soluzione momentanea avrebbe potuto comportare alcune discrepanze logistiche ma mai avrei immaginato che si potesse prevedere un unico bagno per tutti i pazienti e per tutto il personale (medici, infermieri, uomini e donne) adibito anche a spogliatoio!!! Non avrei mai immaginato che non si non potesse provvedere in via provvisoria a ricavare negli spazi dell’Ospedale civile un locale seppur provvisorio da adibire a spogliatoio. Non avrei mai immaginato, dopo essere stato sottoposto all’ intervento di cataratta all’occhio sinistro nel mese di luglio ed aver notato la precaria situazione in cui operavano medici e infermieri (come se fossero ospiti non graditi), di trovare nel mese di novembre in cui ho subito la stessa operazione all’occhio destro condizioni di lavoro quasi peggiori!!!Quello che traspariva era il fastidio ed una certa intolleranza per la presenza nell’ ospedale civile di una struttura ospedaliera considerata quasi esterna! Ho saputo da ultimo che per mancanza di personale ospedaliero sono saltati ben 7 interventi su 12!!!! Credo che a prescindere da ogni questione politica e per curare al meglio gli utenti sia necessario sempre, ma in particolare fra le strutture ospedaliere, il massimo della collaborazione. A questo punto non mi resta che ringraziare nuovamente il personale tutto del reparto oculistico per la gentilezza e la pazienza che sempre hanno manifestato anche nelle condizioni più difficili”.

Avvocato Claudio Montalto