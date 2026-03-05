“90 anni, 150mila euro a Fertilia grazie al Governo Meloni”

ALGHERO – «Il finanziamento complessivo di 150 mila euro stanziato dal Governo Meloni e destinato alle iniziative per i novant’anni dalla fondazione di Fertilia rappresenta un segnale concreto di attenzione verso una comunità che custodisce una storia unica e un patrimonio identitario di grande valore per tutta la Nazione». Lo dichiarano gli onorevoli Mauro Rotelli, Francesco Mura e Barbara Polo.

«Ringraziamo la Presidenza del Consiglio e il ministro Abodi per lo stanziamento di 100 mila euro, che consentirà di sostenere iniziative culturali e commemorative dedicate alla nascita e alla storia della borgata oltre che alla valorizzazione della sua identità».

Gli esponenti di Fratelli d’Italia sottolineano inoltre il contributo del senatore Antonella Zedda, che con un suo ordine del giorno, accolto dalla maggioranza parlamentare di centrodestra, ha sostenuto le attività museali di conservazione e divulgazione della memoria individuando un ulteriore finanziamento di 50 mila euro nella manovra di bilancio.

«Fertilia non è soltanto parte di Alghero – spiegano Rotelli, Mura e Polo – ma un luogo simbolo della storia nazionale, legato alla vicenda degli esuli istriani, fiumani e dalmati e a una tradizione civica che merita di essere tutelata e valorizzata».

Il novantesimo anniversario della fondazione rappresenterà un momento importante per raccontare e tramandare una storia che appartiene non solo alla comunità locale ma all’intera Nazione