Gavino Gaspa segretario nazionale del Psd’Az

SASSARI – Riparte da Sassari e dalla sua Federazione storica, il new deal del Partito Sardo d’Azione. Commissariata per anni, con un terreno caratterizzato per almeno un decennio da forti spaccature, la Federazione sassarese si è ricompattata non solo votando a larga maggioranza il nuovo segretario, nella persona di Gavino Gaspa, e del quadro dirigente, ma anche nella scelta di una linea politica, non casualmente rappresentata al Congresso, che ha presieduto a Sassari, dal Segretario nazionale del PSd’Az, Christian Solinas.

Proprio Solinas, nel fare chiarezza sulle operazioni procedurali che si sono svolte sulla base di un Regolamento del 2005 (Consiglio nazionale di Ghilarza) e che non sono quindi frutto di alcuna imposizione o distorsione delle norme da porte dell’attuale vertice del Partito, ha sottolineato “l’importanza e la valenza politica di ridare alla Federazione di Sassari una classe dirigente democraticamente eletta, in un momento di straordinaria importanza per la vita politica e sociale della Città Metropolitana di Sassari”.

Un risultato raggiunto al termine di un l percorso complesso ed articolato dell’assise congressuale, a partire dal 29 di novembre, con l’assemblea plenaria degli iscritti alla Federazione, dove sono state illustrate tesi e mozioni, oltre al dibattito politico, fino alla giornata del 24 gennaio, dove gli accreditati al congresso hanno esercitato il loro diritto di voto.

La presa d’atto con voto unanime sulla totale legittimità della seduta, ha messo in condizioni il Presidente dell’assemblea Christian Solinas di procedere alla chiamata al voto segreto, sulla elezione del nuovo Segretario della Federazione di Sassari del PSd’Az.

Il risultato del voto è stato quello ampiamente atteso alla vigilia, ovvero l’elezione del Sardista Gavino Gaspa di Porto Torres alla Segreteria politica della Federazione di Sassari. Anche la ripartizione dei consensi espressi dal Coordinamento non hanno modificato le aspettative. I 19 votanti presenti sui 21 componenti del Coordinamento, hanno così votato: Gaspa 13 voti, 1 scheda bianca ed i rimanenti 5 voti ripartiti tra le due Sardiste Giada Carta e Rita Mulas ed una nulla in quanto espressa ad un nominativo non facente parte del Coordinamento.

Insediato il nuovo Segretario si è proceduto ad espletare il proseguo dell’o.d.g. con l’elezione del Segretario Amministrativo e la Commissione Federale di Garanzia. Per il ruolo di Segretario Amministrativo, il Coordinamento di Federazione ha scelto la Sardista Patrizia Simula, proveniente dalla Sezione Futuro e Indipendenza di Sassari, sulla quale sono confluiti i 14 voti espressi dalla maggioranza del Coordinamento.

La fase delle votazioni degli organismi, si è conclusa con l’elezione dei 5 componenti la Commissione Federale di Garanzia, che verrà insediata dal neoeletto Segretario.

“Con l’elezione di Gavino Gaspa, la Federazione di Sassari ha voluto puntare – è sottolineato da PSdAz – su una persona di comprovata esperienza e capacità politica, doti estremamente necessarie per uscire da una fase di stasi politica ed organizzativa, che ha portato, molto spesso, all’improvvisazione ed alla mancanza di coesione tra le diverse anime, sensibilità e tutte le articolazioni presenti nell’universo Sardista del Nord Ovest della Sardegna. Gaspa è un uomo di Partito fin dal 1982 militando solo e sempre nel PSd’Az, è stato amministratore del Comune di Porto di Porto Torres per oltre una ventina di anni ricoprendo ruoli apicali come Presidente del Consiglio Comunale, più volte Vice Sindaco, Assessore e quant’altro”.

Nel suo discorso d’insediamento, Gaspa ha voluto rimarcare il grande ruolo che i Comuni periferici hanno avuto in questo Congresso, ruolo che non sarà sicuramente sottovalutato nell’esercizio della gestione dell’attività della Federazione e nelle politiche che il Coordinamento, nella sua interezza e senza distinzione di posizionamenti, metterà in campo durante la programmazione e l’espletamento del proprio lavoro.