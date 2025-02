ALGHERONEWS – Andrea Delogu è il primo segretario cittadino di Forza Italia Alghero. Già commissario e tra i più importanti esponenti locali della forza elettorale creata da Silvio Berlusconi è stato eletto questa mattina dal partito degli azzurri tramite congresso svoltosi all’hotel Catalunya. Grande partecipazione di tutte le forze politiche e anche del sindaco Cacciotto che ha aperto i lavori evidenziando la necessità di attuare insieme un Piano Strategico Comunale per rilanciare Alghero e suo territorio. Appello raccolto dal dirigente nazionale del partito, e già sindaco Marco Tedde, che ha posto l’accento sulla necessità che l’attuale schema politico-amministrativo produca, però, delle risposte chiare e immediate per gli algheresi.

Tra i presenti è intervenuto anche il consigliere regionale Piero Maieli che ha sottolineato l’importanza di “questi momenti che vedono una rilevante partecipazione popolare volta a delegare coloro che vengono ritenuti all’altezza a guidare i processi di crescita e sviluppo di un territorio che può e deve dare tanto in termini anche di contributo di ritorno al governo della regione e dei vari comuni in cui, oggi, amministra una pessima alleanza, sempre più debole, con Pd, 5 Stelle e Sinistra”. Durante il congresso sono intervenuti diversi esponenti di Centrodestra e Centrosinistra.