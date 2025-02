Verde più curato grazie ai progetti Lavoras, Selva: “A breve la pulizia delle spiagge”

ALGHERO – Il colle del Trò e il viale Primo Maggio sono interessati da un intervento di manutenzione straordinaria coordinato dall’Assessorato all’Ambiente con l’impego di circa venti unità lavorative. Due progetti distinti, Lavoras e Progetti Utili alla Collettività, stanno attuando un restyling e riordino generale. Il colle cambia decisamente aspetto dopo le operazioni di manutenzione che interesseranno anche la piazza soprastante. Nel viale Primo Maggio, invece, gli operai stanno procedendo alla ripulitura del bordo marciapiede con la sostituzione delle recinzioni in legno e le opere di contenimento del sistema dunale. Il tratto che dalla rotatoria di viale Burruni conduce alla pineta è al cento di una sistemazione generale, con opere che si spostano anche all’interno della pineta per la sistemazione delle staccionate. “Un lavoro efficace, che grazie all’impegno delle maestranze di entrambi i progetti sta producendo ottimi risultati – commenta l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva. “A breve – afferma – cominceremo ad occuparci della pulizia delle spiagge, con una calendarizzazione delle operazioni che ci consentirà di farci trovare pronti per la stagione”.