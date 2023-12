E’ tutto pronto per il mega-concerto di Ligabue, le parole di Delogu |video

ALGHERO – E’ tutto pronto per l’ultimo grande concerto dei tre eventi per la festa finale del Cap d’Any. Ligabue, col suo travolgente set, è atteso per le 00.15 sul palco fronte porto. E Alghero è piacevolmente invasa da turisti, per lo più regionali, ma anche qualche villeggiante giunto dallo stivale per seguire il loro amato rocker che, sicuramente, non deluderà le migliaia di persone attese nel Piazzale della Pace. Apertura dei varchi alle 19.30 e poi dalle 20.30 spazio alla musica con alcuni dj a a partire dell’algherese F3d3 e poi gli attesi selector di RadioDeejay ovvero Nikki e Aladyn.

Ieri la musica anni ’90 ha fatto ballare tutto il pubblico, mentre il giorno prima fan in delirio per Anna e pure per i re del rap italiano Gué e soprattutto Noyz Narcos che ha dimostrato una qualità artistica di grande livello con un flow e delle basi, create live da un dj che selezionava dei vinili, che dimostrano quanto la vecchia scuola romana (nata con la famosa Truceklan) sia ancora parecchio forte.

Ma , ovviamente, l’attesa è tutta per il concertone di stasera come confermato dal presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu sentito questa mattina proprio nella venue dove si svolgerà il live.