Gli auguri di buon anno del Presidente Michele Pais

CAGLIARI – “Si chiude il 2023. Un anno certamente non facile, l’ennesimo, caratterizzato da problemi e difficoltà che hanno interessato tutti: famiglie, imprese, professionisti, attività produttive, ma che noi sardi abbiamo saputo affrontare con la forza e la tenacia tipiche di un popolo che non si arrende mai. Il 2024 nasce sotto i migliori auspici e sono certo che con l’impegno e il lavoro di tutti sapremo cogliere le opportunità e le occasioni che ci si presenteranno.

Ho scelto, quest’anno, di farvi gli auguri in un luogo simbolico, l’aula del Consiglio regionale della Sardegna, che in questi anni ci ha visti impegnati a lavorare per dare le migliori risposte alle necessità e alle esigenze del popolo sardo. Certo che tanto di buono sia stato fatto, ma che altrettanto potrà essere fatto, vi rivolgo, a tutti voi, i miei migliori auguri per un anno bello, positivo e ricco di obiettivi raggiunti”.

Michele Pais, presidente del Consiglio Regionale della Sardegna