Alghero (ancora una volta) capitale del Capodanno in Sardegna |video

ALGHERO – Capodanno bagnato, capodanno fortunato. E così è stato. Anche se, quei due scrosci di ieri notte, hanno spaventato tutti e non poco, ma “the show must go on”. E la musica così ha fatto: non si è fermata. E dopo l’apertura del dj algherese F3de, che ha ottimamente mixato le icone delle musica house del passato con la nuova elettronica, è toccato ai selecter di RadioDeejay ovvero Nikki e Aladyn. Con loro il “melting pot” musicale si è addirittura accentuato e, in perfetto stile dei format “Summer camp” e “Tropical pizza”, hanno fatto ballare tutto il piazzale della Pace con un mood, rispetto al set proposto, che si potrebbe avvicinare ai mitici 2manydjs. Questo, come detto, nonostante qualche gocciolone di pioggia che, forse, ha reso ancora più magico il momento.

A seguire, sul palco per salutare il 2023 e annunciare l’anno nuovo il Sindaco Conoci, il Presidente della Fondazione Alghero Delogu, il presidente del Consiglio Regionale Pais, l’assessore Cocco e il direttore generale di Sella&Mosca Pinna. Subito dopo le prime note, ovviamente con la chitarra elettrica, del rocker di Correggio. Una scaletta in cui Ligabue ha percorso la sua carriera, con nuovi e vecchi brani, facendo cantare tutto il pubblico giunto nel centro di Alghero. Decine di migliaia che hanno reso per una notte, anzi per tre, Alghero capitale della musica in Sardegna.