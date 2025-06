“144mila euro per Beach Soccer, evento deludente: subito un report”

Alghero, 4 giugno 2025 – “Tre giorni di beach soccer, 144mila euro di contributi. Lo scorso anno, con appena 20mila euro, Alghero ha ospitato una doppia tappa internazionale di ben altro livello: Mondiale per club e Campionato europeo per nazionali, che per due settimane hanno portato sport, turismo e visibilità alla nostra città. Oggi, invece, ci ritroviamo con un investimento sette volte superiore e un ritorno oggettivamente inferiore.”

Così il Coordinatore di Fratelli d’Italia Alghero, Pino Cardi, commenta il bilancio della tappa di Supercoppa Beach Soccer ospitata in città, sottolineando la sproporzione tra il contributo economico stanziato e la reale portata dell’evento.

“Non è solo un tema di costi, ma di metodo. Manca una strategia, manca una coerenza nelle scelte, manca un disegno promozionale degno di questo nome. Alghero ha dimostrato di saper ospitare grandi eventi, ma ha bisogno di una visione chiara. Sostenere lo sport è un obiettivo giusto, ma senza sprechi, senza favoritismi, senza improvvisazioni.”

“Ora chiederemo puntualmente i risultati di questo investimento. Chiediamo trasparenza su quali risultati siano stati ottenuti in termini di pubblico, presenze turistiche e copertura mediatica. Specialmente su questo dato abbiamo parecchie perplessità: ad oggi ci consta un deludente risultato di share per l’emittente televisiva che ha ospitato la diretta della manifestazione. Basta con i contributi di denaro pubblico i cui effetti non vengono valutati.”