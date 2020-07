“Tutto ereditato, nessun nuovo progetto”

ALGHERO – “L’Amministrazione Bruno nel 2016, grazie ad un apposito finanziamento regionale di 1,6 milioni di euro, trova le risorse per realizzare 6 alloggi di edilizia popolare”. Cosi i consiglieri di Centrosinistra riguardo la consegna di questa mattina degli alloggi popolari.

“Successivamente, tramite un bando pubblico, ne affida la realizzazione alla ditta Rinaldi Costruzioni che avvia i lavori nel 2018 Oggi, però, come è normale e logico per la continuità amministrativa, è toccato al sindaco Conoci consegnare le chiavi degli appartamenti a 6 famiglie algheresi. Certo ricordare chi ha reso possibile ciò e avviato i lavori sarebbe stato più corretto, ma quello che importa è che adesso 6 famiglie algheresi hanno, finalmente, una nuova casa”.

“L’unica grande preoccupazione piuttosto resta che questa Amministrazione stia (spesso non riuscendo neppure in quello..) solo portando a termine progettualità avviate da altri, senza programmare e progettare alcunché per il futuro”.