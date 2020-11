Sanità, in Commissione Dr. Greco. Poi Turismo e Parco |video

ALGHERO – Nuova Commissione convocata dal presidente Christian Mulas (capogruppo di Fratelli d’Italia). Visto il momento più che delicato del settore, per le vicende connesse all’emergenza Coronavirus, anche questo mercoledi si discuterà di Sanità. Nello specifico all’oggetto di discussione dell’organismo consigliare ci saranno l’esame situazione funzionale delle strutture sanitarie algheresi, anche in rapporto e all’aggiornamento sul Covid 19 con anche la partecipazione del Direttore Sanitario Dr. Gioacchino Greco. La seduta si terrà in videoconferenza, sulla piattaforma https://global.gotomeeting.com, collegandosi al link riportato. Tra gli argomenti in vista di discussone anche l’agognato nuovo ospedale connesso all’ampliamento del Civile.

Non solo sanità, però. Infatti Mulas presiede anche la Commissione Ambiente e insieme alla collega Monica Pulina (che presiede quella sul Turismo e Attività Produttive) hanno intenzione di calendarizzare alcuni incontri dove discuterà di questi importanti comparti per la città e il territorio in vista anche della definizione di un programma di rilancio connesso anche alle dinamiche del Parco di Porto Conte e altri settori del Comune al fine di rendere sempre più vicina Casa Gioiosa ad Alghero.

Nella foto e video Christian Mulas