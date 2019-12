Domani (venerdi) riapre l’Arcafè: rock ed elettronica

ALGHERO – Riapre dopo la pausa post-estiva l’Arcafè. Lo storico locale del Lungomare Dante di Alghero dalla serata di Venerdi 20 dicembre ritorna ad offrire un ricco programma musicale con un weekend dedicato alla musica live e dj. In particolare è previsto l’atteso ritorno sulle scene del duo Massimiliano Achenza e Stefano Idili tramite il progetto Allee der Kosmonauten. I due musicisti proporranno un set con esclusivamente brani ideati e prodotti da entrambi. Elettronica versatile che vede le influenze dell’intero panorama musicale filtrato dall’esperienza pluriennale nell’ambito artistico.

La selezione inizierà alle 23.00 fino a dare spazio al live degli Anderstand, eccelsi musicisti algheresi che da anni calcano le scene della musica rock. Proporranno una serie di brani in chiave acustica. Sabato 21 dicembre ci sarà il grande ritorno di Davide Merlini. Storico dj e selecter sardo che da tempo fa ballare e divertire il folto pubblico che segue le sue serate. L’Arcafè sarà aperto anche a Natale e per Capodanno. Per l’ultimo dell’anno propone il classico menù a buffet sempre molto apprezzato da tutti.